مسؤول لجنة الجوار في الاتحاد الأوروبي لوفد النواب اللبنانيين: ليساعد اللبنانيون أنفسهم كي يساعدهم المجتمع الدولي

شدّد مسؤول لجنة الجوار في الاتحاد الأوروبي مع وفد النواب اللبنانيين الموجود في بروكسيل على أهمية أن يساعد اللبنانيون أنفسهم كي يساعدهم المجتمع الدولي، لافتًا الى أن الاتحاد الأوروبي ما زال داعما للبنان ولا سيما في معالجة تداعيات أزمة النزوح السوري.



وطالب بتنفيذ سريع للإصلاحات وأن يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.





وتحدّث أعضاء اللجنة عن خطورة الوضع في لبنان وهم العالم كله متفق على ضرورة التوصل إلى اتفاق سريعا مع صندوق النقد الذي وصلت أصداء ما قاله من خطورة عن الوضع اللبناني إلى الأوروبيين ووافقوه على ذلك.





وطرح النواب اللبنانيون مواضيع متعددة، وتحدثوا عن التأثيرات السلبية لأزمة النازحين وعن فشل السلطة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد والفشل في إدارة البلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، كما أثار النواب ضرورة المساعدة في القطاعين الصحي والتربوي، وبرز أيضا تساؤل يتعلق بالقضايا المثارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا وضرورة معرفة ما إذا كان سلامة مذنبا أم بريئا.



