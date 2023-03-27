لقاء بين الوفد النيابي اللبناني في بروكسل والمدير العام للخارجية البلجيكية

التقى الوفد النيابي اللبناني في بروكسل، الذي يضمّ النواب فؤاد مخزومي ومستشارته السياسية كارول زوين، بلال عبدالله وراجي السعد من اللقاء الديمقراطي، الياس إسطفان من كتلة الجمهورية القوية، الياس حنكش من حزب الكتائب، أديب عبد المسيح من كتلة تجدد، وغسان سكاف وبلال الحشيمي، المدير العام للخارجية البلجيكية هوبير كورمان.



وكان الوفد التقى مسؤول لجنة الجوار في الاتحاد الأوروبي الذي شدد على أهمية أن يساعد اللبنانيون أنفسهم كي يساعدهم المجتمع الدولي.