جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح تدعو المؤسسات التجارية لإعتماد الدوام الصيفي

دعت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح في بيان المؤسسات التجارية الى اعتماد التوقيت الصيفي العالمي بدءاً من يوم الاثنين ٢٧ آذار، وذلك تجنباً للفوضى والخسائر المعنوية والمادية التي سوف تنتج عن بلبلة التوقيتين، واستجابة لرغبة شريحة واسعة من التجار.



وقالت الجمعية في بيانها "ان الكيانات التربوية والأهلية وقسم كبير من المؤسسات والمجمعات التجارية والسياحية في منطقة جونيه وكسروان الفتوح ومنها جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح، لم تر مناصاً من العمل الفوري بالتوقيت الصيفي العالمي انسجاماً مع ما تقتضيه المصلحة العامة".



وطالبت الجمعية مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم الى معالجة الخلل وتصحيح الخطأ وإعتماد التوقيت الصيفي.