الوفد النيابي اللبناني في بروكسل يعقد اجتماعا مع مؤسسة اغمون للعلاقات الدولية

الوفد النيابي اللبناني في بروكسل يعقد اجتماعا مع مؤسسة اغمون للعلاقات الدولية

عقد الوفد النيابي اللبناني اجتماعا مع مؤسسة اغمون للعلاقات الدولية في بروكسل.



وكان الوفد التقى مسؤول لجنة الجوار في الاتحاد الأوروبي الذي شدد على أهمية أن يساعد اللبنانيون أنفسهم كي يساعدهم المجتمع الدولي، كما التقى ايضا المدير العام للخارجية البلجيكية هوبير كورمان.



اشارة الى أن الوفد النيابي اللبناني يضمّ النواب فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، راجي السعد، الياس إسطفان، الياس حنكش، أديب عبد المسيح، غسان سكاف، بلال الحشيمي.