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بيان جديد لوزير المال... ماذا جاء فيه؟

أخبار لبنان
2023-03-27 | 07:06
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بيان جديد لوزير المال... ماذا جاء فيه؟
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بيان جديد لوزير المال... ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدد بموجبه لغاية 20/4/2023 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2022 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
 
كما أصدر للغاية عينها قراراً ثانٍ مدد بموجبه لغاية 20/4/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها.

أخبار لبنان

وزير المال

ضرائب

يوسف الخليل

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