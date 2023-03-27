مجلس الوزراء يقرر العودة الى التوقيت الصيفي بعد ٤٨ ساعة

قرر مجلس الوزراء العودة الى التوقيت الصيفي بعد ٤٨ ساعة اي مساء الاربعاء، وذلك لإصلاح بعض الامور حتى مساء الاربعاء.وأوضح الرئيس نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: "استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان سبقته اجتماعات مكثفة بمشاركة وزراء ومعنيين لإراحة الصائمين لساعة من الزمن من دون ان يسبب ذلك اي ضرر لأي مكون آخر وهذا القرار اتخذ مرارا بالسابق، وفجأة تم اعطاء بعداً لم أكن اتصوره ولكن طبعا لم آخذ أي قرار له بعد طائفي".واضاف: "المشكلة ليست بالساعة إنما المشكلة بالفراغ في الموقع الأول أي رئاسة الجمهورية وأنا لا أتحمّل أي مسؤولية عنها بل القيادات السياسية والروحية المعنيّة".وقال ميقاتي: "منذ نهاية ولاية الرئيس عون وأنا أجاهد مع الوزراء والجيش والقوى الامنية للحفاظ على هيكل الدولة الذي اذا ما انهار يصعب اعادة تكوينه".