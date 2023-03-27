حنكش من بروكسل : بمقدورنا اليوم اذا ما تضافرت جهودنا ان ننقذ البلد

اكد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش ان مسؤولية كبيرة تقع على عاتق النواب الذين يشاركون في هذه الزيارة ليكونوا على مستوى الثقة التي منحهم اياها اللبنانيون معتبراً ان الجميع على متن سفينة تغرق، ولا يحق لنا ان نغوص في الاختلاف مهما كان نوعه بل علينا ان نحافظ على التضحيات التي قدمتها الأجيال على مر السنين.

حنكش كان يتحدث الى الجالية اللبنانية في العاصمة البلجيكية بروكسل التي زارها من ضمن وفد نيابي رسمي ضم النواب فؤاد مخزومي ومستشارته السياسية كارول زوين، بلال عبدالله وراجي السعد من اللقاء الديمقراطي، الياس إسطفان من كتلة الجمهورية القوية، ، أديب عبد المسيح من كتلة تجدد، وغسان سكاف وبلال الحشيمي.

وتوجه حنكش الى الحاضريين بالقول :" ليس من السهل عليكم ان تعيشوا بعيداً عن اهلكم وضيعكم ووطنكم وكم تتألمون لما يحصل وتتابعون بحرقة ما يجري ، ولكن بمقدورنا اليوم اذا ما تضافرت جهودنا ان ننقذ البلد الذي يملك كل المقومات لاعادة النهوض وليكون افضل بلد في العالم وعلى قدر تطلعات شبابه ليعودوا ويحققوا احلامهم في لبنان فلا يكونوا مضطرين لترك بلدهم بل يجدون كل مقومات الاستمرار واعداً ببذل كل الجهود لتحقيق ذلك”.