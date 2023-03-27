جلسة استثنائية للحكومة.. فهل تراجع ميقاتي عن ارجائه العمل بالتوقيت الصيفيّ؟

جلسة استثنائية للحكومة..فهل تراجع ميقاتي عن ارجائه العمل بالتوقيت الصيفيّ؟

قرر مجلس الوزراء العودة الى التوقيت الصيفي بعد ٤٨ ساعة اي مساء الاربعاء، وذلك لإصلاح بعض الامور حتى مساء الاربعاء.



وقال الرئيس نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: "استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان سبقته اجتماعات مكثفة بمشاركة وزراء ومعنيين لإراحة الصائمين لساعة من الزمن من دون ان يسبب ذلك اي ضرر لأي مكون آخر وهذا القرار اتخذ مرارا بالسابق، وفجأة تم اعطاء بعداً لم أكن اتصوره ولكن طبعا لم آخذ أي قرار له بعد طائفي".