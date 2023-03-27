عمال وموظفو هيئة "أوجيرو" يعتصمون ويقطعون أوتوستراد المدينة الرياضية

جولة لمراقبي الاقتصاد في المحال في النبطية لمراقبة الاسعار

جولة لمراقبي الاقتصاد في المحال في النبطية لمراقبة الاسعار

وفد من النواب اللبنانيين يلتقون مسؤولين اوروبيين في بروكسل..فماذا في التفاصيل؟