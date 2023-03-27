بخاري بعد لقائه الجميّل: واثقون من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني على الخروج من الأزمات

بخاري: واثقون من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني على الخروج من الأزمات



أكّد السفير السعودي وليد بخاري أنّه واثق من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني على الخروج من الأزمات، قائلاً: "لاسيما وأن لبنان عوّدنا على مناعته تجاه الأزمات وقدرته على النهوض منها".



كلام بخاري جاء بعد لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل.

وبعد اللقاء، اعتبر رئيس الكتائب أن "الخفة في التعاطي مع الأمور وعدم احترام المؤسسات والدستور والقوانين وغياب الوعي اللازم لنتائج القرارات التي تتخذ، جرت البلد إلى توترات وأدت إلى خلق حال انقسام نحن في غنى عنها، وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته من جر البلد إلى هذا المكان، وليس من قام بردة فعل".



وقال: "إن الأجدى أن نضع أنفسنا في حال استنفار لإنقاذ لبنان واللبنانيين، بدل التلهي بسخافات ليست سوى نموذج عن كوارث أكبر أوقعتنا فيها الخفة في التعاطي مع الملفات، ومنها الملف الاقتصادي الذي يديره أشخاص لا يفهمون في الموضوع".



وأشار إلى أن "الأولوية يجب أن تنصب على قراءة ما صدر عن مندوبي صندوق النقد الدولي والتحذيرات التي أطلقوها حول فظاعة الكارثة الاقتصادية المستمرة كأنه لا يكفي أن نكون وصلنا إلى قعر الهاوية، بل نقوم بالحفر لنقع أكثر"، مؤكدا "الحاجة إلى شخصيات تملك الرؤية الضرورية لإنقاذ لبنان".



وقال: "نحن اليوم ندق ناقوس الخطر، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته والذهاب فورا إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون حقيقة قادرا على جمع اللبنانيين وإنقاذ لبنان، وهذا يحتاج إلى مؤسسات، وتلك لا يمكن أن تتفعل، إلا بانتخاب رئيس للجمهورية عبر دورات انتخاب متتالية، وأن يخفف الجميع من طموحاته في السيطرة على البلد وفرض وجهة نظره وأصدقائه وحلفائه على اللبنانيين، والانتقال إلى البحث الجدي في شخصيات تستطيع أن تجمع اللبنانيين وتكون في الوقت عينه متمسكة بسيادة لبنان واستقلاله، ولديها الاستعداد للغوص في كل الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا أو سياسيا".