افرام بعد لقائه الجميّل: لتوضيح الهواجس والانصراف الى تطوير حياة اللبنانيين

الجميّل التقى افرام في اجتماع للتنسيق المشترك



أكّد النائب نعمة افرام أن ما حصل يؤشر الى ان وجع الملاذ الذي يشعر فيه المسيحي في لبنان موجود والقلق على المستقبل وانتهاء لبنان 1920 موجود وهو شيء مقلق، مشيراً الى اّنه من هنا ضرورة الحديث الصريح عن المساحات المشتركة التي تجمع المكونات اللبنانية بعيداً من الطائفية لغايات سياسية بهدف توضيح الهواجس والانصراف الى تطوير حياة اللبنانيين وليس الخروج من التاريخ كما يحصل.



وقال، بعد لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل:" من سلسلة اللقاءات التي نقوم بها مع رئيس الكتائب تطرقنا الى مواضيع الساعة ومانعيشه من انحلال للدولة اللبنانية لاسيما ماحصل قبل يومين في موضوع العمل بالتوقيت الصيفي الذي انتهى الى مكان يدل على ان الموضوع الطائفي في لبنان موجود تحت الرماد وهذا شيء يجب ان يتغير وفي الوقت نفسه يبقى احترام الدستور امراً اساسياً متمنياً ان تتم معالجة الأمر في مجلس الوزراء وفق الأصول لأن الأمر ليس طائفياً .



وكان الجميّل قد التقى في بيت الكتائب المركزي في الصيفي فرام في اطار التنسيق المستمر بين الطرفين.

و جرى اللقاء في حضور النائب الدكتور سليم الصايغ وجرى في خلاله تناول آخر المستجدات.