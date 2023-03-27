إعادة جدولة كلّ رحلات طيران الشرق الأوسط المغادرة من مطار بيروت وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار

إعادة جدولة كلّ رحلات طيران الشرق الأوسط المغادرة من مطار بيروت وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار 2023

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، أنه عطفاً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالعودة للعمل بالتوقيت الصيفي، إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار 2023، سيتمّ إعادة جدولة جميع رحلاتها المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي الى المحطات الخارجية وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من ليل 29-30 آذار 2023.



وقالت: "أما بالنسبة للبطاقات التي تم إصدارها في الفترة الممتدة بين 25 و27 آذار 2023 (وفق التوقيت الشتوي) ، يرجى من المسافرين الكرام التأكد من مواعيد الإقلاع المعدلة (وفق التوقيت الصيفي)".