الراعي يُبدي ارتياحه للقرار الذي صدر عن الحكومة بشأن العودة الى التوقيت الصيفي

الراعي يُبدي ارتياحه للقرار الذي صدر عن الحكومة بشأن العودة الى التوقيت الصيفي



أبدى البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ارتياحه للقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء بشأن العودة الى التوقيت الصيفي، مؤكدا ان لبنان يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة الى المزيد من القرارات الحكيمة التي توحّد اللبنانيين وتبعد كل اشكال الانقسام بينهم.



كلام غبطته جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع الرئيس نجيب ميقاتي حيث كان تشديد منهما على ضرورة تجاوز اي اختلاف في وجهات النظر بروح وطنبة جامعة بعيدا عن كل معيار طائفي او فئوي.



وجددا التأكيد على عدم اعطاء موضوع "التوقيت الصيفي" أي بعد طائفي أو فئوي.



كما توافقا على ان المدخل الاساسي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية هو انتخاب رئيس للجمهورية داعيين كل القوى المعنية بهذا الاستحقاق الى مضاعفة جهودها لاتمامه بأسرع ما يمكن.