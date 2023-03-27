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البيان الختامي للاجتماع الوزاري الزراعي الرباعي في دمشق
أخبار لبنان
2023-03-27 | 14:42
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البيان الختامي للاجتماع الوزاري الزراعي الرباعي في دمشق
بيان hلاجتماع الوزاري الزراعي الرباعي في دمشق
أكد وزراء الزراعة في سوريا ولبنان والاردن والعراق ضرورة تشكيل مجموعة عمل لخلق شراكات بين وزارات الزراعة في الدول الاربع مع المنظمات الدولية لاقامة مشاريع اقليمية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الامن الغذائي وانشاء منصة لتبادل البيانات الاحصائية وتسهيل انسياب السلع الزراعية ومعالجة الصعوبات التي تواجه الترانزيت.
وشدد الوزراء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الرباعي الذي عقد في دمشق على مدى يومين، على ضرورة ايجاد صيغة للتعاون والتنسيق والتكامل فى المجالات الزراعية والخدمات المرتبطة بها لتحقيق أفضل درجات التنسيق فى مجال الزراعة والغذاء بين الدول الاربع.
واعتبر البيان أن انشاء المنصة سيساهم فى تبادل البيانات الاحصائية الزراعية التى تساعد على تحديد كمية المنتجات ومستلزمات الانتاج
المتاحة للتداول ضمن الروزنامة الزراعية المتفق عليها والتشريعات والخطط والبرامج الزراعية فى الدول الاربع اضافة الى الاطر الناظمة
لعملية تسجيل وتداول تجارة المبيدات والاسمدة والادوية واللقاحات البيطرية والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية فى كل بلد وقوائم
الروزنامة الزراعية بين الدول المشاركة للوصول الى روزنامة زراعية متوافق عليها بما يحفظ حقوق المنتجين فى كل بلد.
وأكد البيان تطوير تبادل المنتجات الزراعية من خلال تأسيس شركات تسويقية من القطاع الخاص متخصصة بتسويق المنتجات الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية عبر الدول الاربع والعمل على مواءمة أنظمة الحجر الصحي النباتي والبيطري لتسهيل التبادل التجاري وتوحيد أسس واليات منح الشهادات الصحية النباتية والبيطرية والعمل على اعتماد قائمة مشتركةلمجموعة من مخابر التحليل المرشحة من قبل هذه الدول لاعتمادها على مستوى الدول الاربع تسهيلا لعملية تبادل المنتجات الزراعية والغذائية.
وقال البيان: "ان الوزراء اتفقوا على تشكيل لجنة تنسيق فنية مشتركة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه ومناقشة أى معوقات واقتراح الحلول المناسبة وتحويل بنود مذكرةالتفاهم الرباعية التى وقعت اليوم الى اجراءات توافقية تنفيذية على أرض الواقع".
واشار البيان الى سبل تفعيل التعاون فى مجال البحوث العلمية الزراعية والانتاج النباتى عبر تبادل المعلومات العلمية والفنية ونتائج الابحاث العلمية وتنفيذ برامج البحوث المشتركة فى المجال الزراعي ومجالات البيئة والتغيرات المناخية التى تواجه المنطقة ومكافحة التصحر وتطوير
وادخال التقنيات فى المجال الزراعى والممارسات الزراعية وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية وتبادل المعلومات حول التجارب الناجحة في مجال مكافحة الافات الزراعية والكشف المبكر عن الامراض الفطرية والفيروسية والبكتيرية وادارة المبيدات المهجورة وتوحيد قوائم المبيدات الممنوعة بين الدول ومواءمة أنظمة تسجيل المبيدات فى الدول الاطرافوضوابط تصنيع الاسمدة الزراعية.
وحول الانتاج الحيوانى والثروة الحيوانية اكد البيان انه تم الاتفاق على التعاون فى مجال الحجر البيطرى وتبادل الشهادات الصحية البيطرية وتوحيد هذه الشهادات فى الدول الاطراف وتبادل الخبرات في مجال الصحة الحيوانية والادوية البيطرية وتطبيق برامج التحسين الوراثى وتقنيات نقل الاجنة وتطوير برامج تربية ورعاية الثروة الحيوانيةوالتعاون فى مجال التلقيح الاصطناعى ومراقبة جودة الاعلاف.
وحول تبادل السلع والمنتجات الزراعية قال البيان انه تم الاتفاق علىوضع خطة للتنسيق والتعاون فى المجال العلمي والتقني والتبادل
التجارى بين الدولا لاطراف وتسهيل انسياب السلع الزراعية فيما بينها مع المحافظة على المصالح الوطنية لكل دولة والتشاور حول اقامة
شركة مشتركة للتسويق الزراعى ومعالجة الصعوبات التى تواجه الترانزيت ودراسة الرسوم والاجراءات بشأن عبور الشاحنات الى
أراضى الدول الاطراف بما يتناسب مع الاحكام والقوانين في الدول الاربع.
أخبار لبنان
الاجتماع الوزاري الزراعي
دمشق
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