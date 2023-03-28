بو حبيب يصل الى عمان في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى عمان في زيارة رسمية الى المملكة الأردنية الهاشمية تستمر ليومين ويلتقي في هذه الاثناء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي.وكان في استقبال الوزير بو حبيب في مطار علياء الدولي مدير ادارة المراسم في وزارة الخارجية الاردنية السفير حازم الخطيب ومدير ادارة الشؤون العربية والشرق أوسطية السفير معن خريسات والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في الأردن السفير يوسف رجي.