صراخ داخل الهيئة العامة... سجال خلف وزعيتر

صراخ داخل الهيئة العامة... سجال خلف وزعيتر

مع بدء جلسة اللجان المشتركة، علا الصراخ من داخل الهيئة العامة بسبب سجال بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر على خلفية دعوة خلف لانتخاب رئيس جمهورية.



وردّ عليه غازي زعيتر، معتبرا كلام خلف "مش بالنظام".