منظمة العفو الدولية وثقت تقاعس السلطات في تأمين الحق بالرعاية الصحية في لبنان

في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، القت منظمة العفو الدولية نظرة على ما وقع لحقوق الإنسان في عام الفين واثنين وعشرين.في الجانب اللبناني، وثقت المنظمة تقاعس السلطات في تأمين الحق بالرعاية الصحية ما ادى الى تفاقم ازمة الدواء. كما اتهم الملف السلطات اللبنانية بوضع خطط لإعادة النازحين بدل تأمين مستلزمات المقيمين.