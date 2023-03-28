مبادرة تشريعية جديدة لمواجهة تعطيل القضاء..

​السياسة تدخل في جلسة اللجان النيابية المشتركة.. فكيف هي الصورة؟

​السياسة تدخل في جلسة اللجان النيابية المشتركة.. فكيف هي الصورة؟

الشامي في بيان: لقد أُنجزت المهمة أما التنفيذ فهو في مكان آخر