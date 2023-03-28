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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلتقي وفد البنك الدولي
أخبار لبنان
2023-03-28 | 08:26
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلتقي وفد البنك الدولي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلتقي وفد البنك الدولي
إلتقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة نائب الرئيس الدكتور فواز كبارة في مقرها في فردان - البريستول ظهر اليوم وفد البنك الدولي برئاسة دافيد برنستين حيث عقد اجتماع بحضور اعضاء الهيئة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وتم التباحث خلال الإجتماع بحاجات الهيئة والصعوبات التي تواجهها، حيث أعرب برنستين عن إستعداد البنك الدولي لتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة والصرورية على المديين القريب والبعيد.
ومن جهته، شرح الدكتور كبارة الوضع القائم والصعوبات التي تعترض عمل الهيئة ومجالات التعاون الممكنة مع البنك الدولي.
كما تمنى عضو الهيئة الدكتور جو معلوف إستمرار التنسيق بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المهام التي تساعد الهيئة في إنجاز أعمالها.
أخبار لبنان
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
البنك الدولي
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