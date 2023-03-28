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عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا ... وحسن دقوّ ونوح زعيتر على اللائحة

أخبار لبنان
2023-03-28 | 08:49
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عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا ... وحسن دقوّ ونوح زعيتر على اللائحة
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عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا ... وحسن دقوّ ونوح زعيتر على اللائحة
اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إجراءات، بالتنسيق مع نظرائه في المملكة المتحدة، لتحديد أفراد رئيسيين يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وإنتاج أو تصدير الكبتاغون، و"هو من المنشطات الخطرة". 

وتشير التقديرات إلى أن تجارة الكبتاغون أصبحت مشروعًا غير مشروع بمليارات الدولارات. 

وهذه التصنيفات، التي يتم تنفيذ بعضها بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 ، تسلط الضوء أيضًا على الدور المهم لتجار المخدرات اللبنانيين، الذين يحتفظ بعضهم بعلاقات مع حزب الله، في تسهيل تصدير الكبتاغون، ويؤكد هذا الإجراء أيضًا هيمنة عائلة الأسد على الاتجار غير المشروع بالكبتاغون وتمويلها للنظام السوري القمعي.

الاشخاص والكيانات المستهدفون هم:

-حسن محمد دقو هو مواطن لبناني سوري مزدوج الجنسية، أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ملك الكبتاغون". تم ربط داكو بعمليات تهريب المخدرات التي نفذتها الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري ، بقيادة ماهر الأسد، وبغطاء ورد من قبل حزب الله. وتم القبض عليه في لبنان في عام 2021 بتهم تهريب المخدرات المرتبطة بشحنة ضخمة من الكابتاغون تم اعتراضها في ماليزيا في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن الشركات التابعة لحزب الله قد سهلت قدرة دقو على الاستمرار في إدارة أعماله أثناء وجوده في السجن. واكتسب دقو سمعة كمصدر للكبتاغون وميسر للتهريب عبر الحدود السورية اللبنانية تحت حماية شركاء حزب الله.

يتم تصنيف دقو بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو مساعدته ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو تقديم سلعًا أو خدمات له أو دعمه.

حسن دقو للتجارة ومؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير شركتان متخصصتان في التجارة العامة وعمليات الاستيراد والتصدير مسجلة باسم دقو في منطقة وادي البقاع في لبنان. ويتم تصنيف شركة حسن دقو للتجارة ومؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 ، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة، بشكل مباشر أو غير مباشر، دقو.

-نوح زعيتر هو مواطن لبناني له علاقات وثيقة مع كل من الفرقة الرابعة التابعة للجيش العربي السوري وبعض أعضاء حزب الله. وإن زعيتر تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حاليا من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات. وبحسب ما ورد يقوم زعيتر بأنشطته غير المشروعة تحت حماية الفرقة الرابعة.

-حلفاء عائلة الأسد:

-خالد قدور هو رجل أعمال سوري ومساعد مقرب من ماهر الأسد، والذي تم تعيينه بموجب الأمر التنفيذي 13572 في عام 2011 في ما يتعلق بدوره في انتهاكات الحكومة السورية المستمرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري.

-ماهر الأسد هو قائد الفرقة الرابعة سيئة السمعة التي حددتها الولايات المتحدة في الجيش العربي السوري. وهو أيضًا شقيق الرئيس السوري الأسد الذي تم تعيينه عام 2011 وفقًا للأمر التنفيذي 13572 لدوره القيادي في تصعيد العنف من قبل حكومة السودان ضد سكانها. من المعروف أن ماهر الأسد والفرقة الرابعة يديران العديد من المخططات غير المشروعة لتوليد الإيرادات، والتي تتراوح من تهريب السجائر والهواتف المحمولة إلى تسهيل إنتاج الكبتاغون والاتجار به. وبحسب ما ورد، فإن قدور هو المسؤول عن إدارة الإيرادات المتأتية من هذه الأنشطة. تبنى النظام السوري وحلفاؤه بشكل متزايد إنتاج الكبتاغون والاتجار به لتوليد العملة الصعبة، التي يقدرها البعض بمليارات الدولارات.

-سامر كمال الأسد هو ابن عم الرئيس الأسد ويشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون الرئيسية في اللاذقية التي الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، بالتنسيق مع الفرقة الرابعة وبعض شركاء حزب الله. في عام 2020، تم ضبط 84 مليون حبة كابتاغون تم إنتاجها في مصنع يملكه سامر في اللاذقية في سوريا، تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار في ميناء ساليرنو الإيطالي. وبحسب ما ورد، يمتلك سامر مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في منطقة القلمون بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

-وسيم بديع الأسد، وهو ابن عم آخر للرئيس الأسد، وقد دعم الجيش العربي السوري في أدوار مختلفة، لتشمل قيادة ميليشيا كتائب البعث، وهي وحدة شبه عسكرية تحت قيادة الجيش العربي السوري. وقد دعا علناً إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام. كان وسيم شخصية رئيسية في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية، حيث دخل في شراكة مع موردين رفيعي المستوى لتهريب البضائع المهربة والكبتاغون ومخدرات أخرى في جميع أنحاء المنطقة، وبدعم ضمني من النظام السوري.

-عماد أبو زريق، وهو قائد سابق في الجيش السوري الحر ويقود الآن ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية السورية (SMI)، قد لعب دورًا مهمًا في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوب سوريا. وبموافقة SMI المصنفة من قبل الولايات المتحدة، يقود زريق مجموعة ميليشيا تسيطر على معبر نصيب الحدودي المهم بين سوريا والأردن. كما يستخدم زريق سلطته في المنطقة لبيع البضائع المهربة و تشغيل عصابات الحماية، وتهريب المخدرات في الأردن، بينما يقوم أيضًا بالتجنيد مباشرة لصالح SMI.





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