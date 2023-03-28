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الأشقر يطالب وزارة الطاقة وكهرباء لبنان بخفض إشتراكات الكهرباء للفنادق وبتعرفة تفضيلية للمؤسسات السياحية
أخبار لبنان
2023-03-28 | 09:13
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الأشقر يطالب وزارة الطاقة وكهرباء لبنان بخفض إشتراكات الكهرباء للفنادق وبتعرفة تفضيلية للمؤسسات السياحية
الأشقر يطالب وزارة الطاقة وكهرباء لبنان بخفض إشتراكات الكهرباء للفنادق وبتعرفة تفضيلية للمؤسسات السياحية
أصدر رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر بيانًا طالب فيه الحكومة وبإلحاح بإعادة النظر بإشتراكات الكهرباء (كهرباء الدولة)، معتبرًا إياها مجحفة وغير عادلة وتلحق ضررًا كبيرًا بالفنادق على وجه الخصوص.
وشكا الأشقر من أن الفنادق لديها محطات كهرباء كبيرة وإشتراكاتها مرتفعة جدًا، فيما لا تحصل في المقابل سوى على ساعات قليلة من التغذية لا تتعدى الثلاث ساعات على أبعد تقدير، ما يجعل في كثير من الأحيان كلفة الإشتراك أكبر من كلفة إستهلاك الكهرباء، و"هذا ما يمكن وصفه بالإجراء الظالم والتعسفي تجاه الفنادق".
واعتبر أن هذه المعادلة غير مسبوقة على مستوى أي دولة في العالم، مطالبًا المعنيين لا سيما وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بالرجوع عن هذا الخطأ الفادح، إلى حين تأمين التيار الكهربائي 24/24 ساعة.
وفي السياق نفسه، كشف الأشقر عن أن العبء الأكبر والأكثر تأثيرًا على المؤسسات السياحية وخصوصًا الفنادق ناتج عن أكلاف الكهرباء والمياه، لافتًا إلى أن معظم حالات الإقفال التي حصلت في الفنادق كانت من جراء هذا العامل.
وأوضح الأشقر أنه عندما تم إعتماد تعرفة كهرباء تفضيلية للقطاعين السياحي والصناعي، جاءت بناءً على أن مؤسسات هذين القطاعين هي الأكثر إستهلاكًا للطاقة.
وعليه، طالب أيضًا وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بإعادة العمل بتعرفة الكهرباء التفضيلية للمؤسسات السياحية والفندقية، مشيرًا الى أن كل الدول تعتمد هذا التدبير لتحفيز الإستثمارات الإنتاجية، لكننا في لبنان نطالب به حاليًا من أجل تأمين إستمرار مؤسساتنا والحفاظ على بقائنا.
أخبار لبنان
رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان
بيار الأشقر
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