بري اتصل بسامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي

علمت الـLBCI أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب.



يُذكر أنه كان وقع نقاش حاد خلال جلسة اللجان المشتركة بين رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب علي حسن خليل.