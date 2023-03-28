مواقف تضامنية مع الجميل رفضا للطريقة التي يتم التعامل فيها مع النواب في الجلسات

من اتّصل ومن زار الجميل؟

تتوالى الإتصالات الداعمة والمتضامنة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "على خلفية التطاول الذي تعرّض له في جلسة اللجان المشتركة اليوم".



وقد تلقى الجميّل اتصالات من نواب ورؤساء أحزاب وقادة رأي، رفضوا الطريقة التي يتم التعامل فيها مع النواب في كل الجلسات.



وكان الجميّل قد تلقى اتصالا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ابدى رفضه لما حصل في جلسة اليوم، كما زار الجميّل في مكتبه في الصيفي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يرافقه النائب ميشال ضاهر.