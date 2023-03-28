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مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة والإتحاد العام للمنتجين العرب في بيروت

مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة والإتحاد العام للمنتجين العرب في بيروت

وقع وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس الإتحاد صادق أنور الصباح مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة والإتحاد العام للمنتجين العرب في بيروت، بحضور وزير الإعلام زياد المكاري.



ووعد الصباح من خلال إتحاد المنتجين العرب بالعمل بجهد ليتحول لبنان وجهة أساسية لكل المنتجين العرب.