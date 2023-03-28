علي حسن خليل يتّصل بالجميل معتذرا

على اثر السجال الذي حصل خلال جلسة اللجان المشتركة بالمجلس النيابي صباح اليوم، تواصل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري واطلعه على تفاصيل ما حصل؛ فبادر بعدها مباشرة بري واتصل برئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل مؤكدا له حرصه على معالجة ما حصل، وطلب بري من بو صعب استكمال اتصالاته لايجاد حل من شأنه ان يعالج الموضوع سريعا، بحسب بيان صادر عن بو صعب.



وعلى أثر هذه الاتصالات، زار بو صعب مقر حزب الكتائب في الصيفي حيث اجتمع مع الجميل واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع.



أيضا، اجرى النائب علي حسن خليل اتصالا بسامي الجميل معتذرا منه على الكلام الذي صدر عنه ولاسيما بعدما تأكد النائب خليل أن الكلام الاستفزازي الذي صدر بحقه لم يكن صادرا عن رئيس حزب الكتائب.



واكد خليل خلال الاتصال الذي شارك به بو صعب، كامل احترامه للشيخ سامي الجميل ولحزب الكتائب .