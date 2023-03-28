الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصلحة الليطاني طالبت بإيجاد حل فوري لمشكلة فيضان الصرف الصحي في حي سرسق - بر الياس
أخبار لبنان
2023-03-28 | 14:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
مصلحة الليطاني طالبت بإيجاد حل فوري لمشكلة فيضان الصرف الصحي في حي سرسق - بر الياس
مصلحة الليطاني: مشكلة فيضان الصرف الصحي في حي سرسق في بر الياس تتفاقم!
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن مشكلة فيضان الصرف الصحي في حي سرسق في بر الياس تتفاقم والجهات المعنية غائبة، حتى وصل الأمر إلى انتشار الأمراض الجلدية بين الأهالي.
وأشارت إلى أنها كانت "وجهت كتبا إلى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزراء في حكومة تصريف الأعمال الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين والصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، عطفاً على سلسلة الكتب السابقة حول مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي في بلدة بر الياس بين الوحدات السكنية وعلى الطرق، وصولاً إلى نهر الغزيل الذي يعتبر أحد أهم روافد نهر الليطاني".
ولفتت إلى أنها "كانت أخذت عينات من صنابير مياه الشفة في 4 منازل في بلدة بر الياس البقاعية لتحليلها ومعرفة ما إذا كانت صالحة فعلا للشرب والاستخدام أم أنها ملوثة نتيجة المشكلة المذكورة أعلاه، إذ أظهرت نتائج التحاليل تلوث مياه الشفة بالجراثيم: القولونيات الاجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة التي سجلت تركيزات وصلت إلى مئات المستعمرات في كل 100 مل من المياه، علما أن هذه الجراثيم ممنوع منعا باتا وجودها في مياه الشفة".
وجددت طلبها بضرورة إيجاد حل فوري لمشكلة الصرف الصحي في بلدة بر الياس لتدارك الكارثة الصحية والبيئية التي تلم بسكان حي سرسق في البلدة وتقليل الخسائر قدر الإمكان.
أخبار لبنان
مصلحة الليطاني
الصرف الصحي
حي سرسق
بر الياس
التالي
انخفاض بأسعار المحروقات..
لبنان على موعد مع منخفض جوي: رياح قطبية باردة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-10
المؤازرة الفنية من مهندسي "مصلحة الليطاني" لإصلاح مستشفى النبطية الحكومي
أخبار لبنان
2023-02-10
المؤازرة الفنية من مهندسي "مصلحة الليطاني" لإصلاح مستشفى النبطية الحكومي
0
امن وقضاء
2023-02-04
قتلا مواطناً دهساً بسبب خلافات عائيلة وشعبة المعلومات تكشف هويتيهما وتوقفهما في بر الياس البقاعية
امن وقضاء
2023-02-04
قتلا مواطناً دهساً بسبب خلافات عائيلة وشعبة المعلومات تكشف هويتيهما وتوقفهما في بر الياس البقاعية
0
أخبار لبنان
2023-01-28
مصلحة الليطاني تعلن توقيف مجموعات الإنتاج في معمل شارل حلو لإجراء الصيانة
أخبار لبنان
2023-01-28
مصلحة الليطاني تعلن توقيف مجموعات الإنتاج في معمل شارل حلو لإجراء الصيانة
0
أمن وقضاء
2023-01-26
مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى جزائية بحق مجهولين تعدوا على منشآتها
أمن وقضاء
2023-01-26
مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى جزائية بحق مجهولين تعدوا على منشآتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:29
منخفض جوي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟
حال الطقس
01:29
منخفض جوي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟
0
اقتصاد
01:22
حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد
اقتصاد
01:22
حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد
0
امن وقضاء
01:11
مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة دخانية على مقهى في قضاء مرجعيون
امن وقضاء
01:11
مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة دخانية على مقهى في قضاء مرجعيون
0
اسرار
00:47
أسرار الصحف 29-03-2023
اسرار
00:47
أسرار الصحف 29-03-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:14
هل يفكّر ميقاتي بالاعتكاف؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
00:14
هل يفكّر ميقاتي بالاعتكاف؟ (الجمهورية)
0
اقتصاد
01:22
حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد
اقتصاد
01:22
حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد
0
حال الطقس
2023-02-03
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
حال الطقس
2023-02-03
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
0
اسرار
2023-03-25
أسرار الصحف 25-03-2023
اسرار
2023-03-25
أسرار الصحف 25-03-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بنيامين نتنياهو يرضخ لمطالب الشارع ويعلق عملية تعديل النظام القضائي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بنيامين نتنياهو يرضخ لمطالب الشارع ويعلق عملية تعديل النظام القضائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المسرح اللبناني لم يتوقف حتى خلال الحروب والأزمات!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المسرح اللبناني لم يتوقف حتى خلال الحروب والأزمات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد البرلماني في بروكسل: مزيد من اللقاءت والتوضيحات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد البرلماني في بروكسل: مزيد من اللقاءت والتوضيحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نوح زعيتر وحسن دقو مع أقرباء الأسد على لائحة العقوبات الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نوح زعيتر وحسن دقو مع أقرباء الأسد على لائحة العقوبات الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيّ سعر سيُعتمد في الفواتير الجديدة للكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيّ سعر سيُعتمد في الفواتير الجديدة للكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل يخسر موظفو القطاع العام نصف قيمة رواتبهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل يخسر موظفو القطاع العام نصف قيمة رواتبهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في جمهورية المختبرات... لا إعتراف بالـAssurance الـFresh وكل يسعر على ليلاه
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في جمهورية المختبرات... لا إعتراف بالـAssurance الـFresh وكل يسعر على ليلاه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
"لأنو الجوع ما بينسكت عنو"... حصص غذائية في فترة الأعياد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
"لأنو الجوع ما بينسكت عنو"... حصص غذائية في فترة الأعياد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
13:53
كيف ستصرف رواتب القطاع العام غداً؟
اقتصاد
13:53
كيف ستصرف رواتب القطاع العام غداً؟
2
اقتصاد
03:08
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:08
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
08:59
معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب
خبر عاجل
08:59
معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب
4
أخبار لبنان
13:16
علي حسن خليل يتّصل بالجميل معتذرا
أخبار لبنان
13:16
علي حسن خليل يتّصل بالجميل معتذرا
5
خبر عاجل
07:45
سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات
خبر عاجل
07:45
سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات
6
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟
7
آخر الأخبار
07:12
اشكال بين علي حسن خليل وسامي الجميل خلال جلسة اللجان المشتركة وعدد من النواب خرج وتوجه الى الصالون
آخر الأخبار
07:12
اشكال بين علي حسن خليل وسامي الجميل خلال جلسة اللجان المشتركة وعدد من النواب خرج وتوجه الى الصالون
8
خبر عاجل
08:08
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر
خبر عاجل
08:08
الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store