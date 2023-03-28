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الوفد النيابي اللبناني الموجود في بروكسل: أقلام مأجورة تتهجم بعبارات نابية على أحد أعضاء الوفد غير عابئة بمصير الوطن

أخبار لبنان
2023-03-28 | 14:30
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الوفد النيابي اللبناني الموجود في بروكسل: أقلام مأجورة تتهجم بعبارات نابية على أحد أعضاء الوفد غير عابئة بمصير الوطن
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الوفد النيابي اللبناني الموجود في بروكسل: أقلام مأجورة تتهجم بعبارات نابية على أحد أعضاء الوفد غير عابئة بمصير الوطن

أعلن أعضاء الوفد النيابي اللبناني الموجود في بروكسل في بيان، أنه "في الوقت الذي يقوم فيه وفد نيابي بتلبية دعوة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمان والحكومة البلجيكية من أجل البحث في سبل دعم لبنان الذي خرج عن اهتمامات الدول الخارجية ويتجه إلى التحلل ومهدد بالزوال، طالعتنا أقلام مأجورة بالتهجم بعبارات نابية وبالشخصي على أحد أعضاء الوفد غير عابئة بمصير الوطن، مما يشير الى تراجع كبير في حس المواطنة وانهيار في القيم وتصاعد في التموضعات الشخصية والآنية التي تنمي الغريزة وتمعن في تضييع البوصلة وتساهم في ضياع الوطن".

أخبار لبنان

الوفد النيابي اللبناني

بروكسل

لبنان

أقلام مأجورة

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