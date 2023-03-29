بشير خضر للـLBCI: النزوح السوري فاقم من أزمتنا

بشير خضر للـLBCI: النزوح السوري فاقم من أزمتنا



أوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن "حجم الدعم الذي حصل عليه كان مفاجئًا بالنسبة له والقطاع العام يتحمل أعباء متعلقة بالنزوح."



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن "قضاء بعلبك أكبر قضاء في لبنان، وفيه عدد النازحين السوريين أكبر من عدد المقيمين اللبنانيين."



ولفت خضر إلى عمل الجيش عند الحدود، مؤكدًا أن "تفلت المعابر غير الشرعية والتهريب ليس تقصيرًا من الأجهزة الأمنية والجيش، فهم يقومون بأقصى واجباتهم."



وقال: "لا أحمل النازحين مسؤولية الأزمة التي نعيشها، فنحن نتحمل الجزء الأكبر منها، لكن النزوح فاقم منها."