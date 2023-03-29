الهبر للـLBCI: بالارقام هكذا يتوزّع النازحون السوريون على المناطق اللبنانية

كشف صاحب شركة ستاتيستيكس ليبانون ربيع الهبر أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و42 ألف في العام 2023.



وتحدّث الهبر بالارقام، في برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI،عن أعداد النازحين السورين في لبنان بحسب المناطق: 14% في بعلبك و15 ألف في الهرمل فقط، 8.96% في عكار، 6.38% في طرابلس، 7.55 % في المتن، 6.15 في بعبدا، 4.38% في قضاء عاليه،7% في الشوف، 4.75% في صيدا، 0.21% في حاصبيا، 3% في بيروت.



ولفت إلى أن عددا من السوريين نزح إلى لبنان خصوصا إلى الشمال بعد الزلزال الذي ضرب منذ شهر مناطق في سوريا وتركيا.



وفي سياق آخر وعن الانتخابات البلدية، اعتبر الهبر أن كافة المناطق اللبنانية ستشهد معارك انتخابية جدية خصوصا تلك التي حصلت فيها تحركات شعبية واسعة خلال وبعد ثورة 17 تشرين، ومنها قرى في الشوف وعاليه.



ورأى أن كافة القوى السياسية متخوفة، مشيرا إلى أن الاكثر ارتياحا هم القوات اللبنانية لانهم يسعون إلى "لمّ" اتحادات البلديات لان المعارك السياسية تكمن هناك.