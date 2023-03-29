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بخاش يعلن عودة العمل إلى طبيعته في نقابة الأطباء
أخبار لبنان
2023-03-29 | 04:43
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بخاش يعلن عودة العمل إلى طبيعته في نقابة الأطباء
بخاش يعلن عودة العمل إلى طبيعته في نقابة الأطباء
أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش عن عودة العمل إلى طبيعته في أقسام النقابة ومكاتبها كافة بعد أن توصل مكتب مجلس النقابة إلى حل الخلاف مع الموظفين على خلفية تعديل الرواتب والأجور.
وأشار بخاش إلى أن التوافق على تعديل الرواتب جاء بعد سلسلة من الإتصالات والمشاورات بين المعنيين من الطرفين أدت في النهاية إلى احتساب نسبة معينة من الراتب الأساسي بالفريش دولار.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي كمقدمة لإعادة النظر في المعاش التقاعدي الذي سيلحظ بدوره نسبة منه تحتسب وفق سعر الصرف الحقيقي.
وقال إن هذه الخطوة تأتي شعورًا منا بالوضع المأساوي الذي يعيشه الموظفون بعد الإنهيار الكبير لسعر صرف الليرة، وإن التعديلات الجديدة جاءت لتؤمن إستمرارية العمل في النقابة ولتراعي وضع الصندوق بعد أن تم تعديل نسبة تحصيل الرسوم والمستحقات عن فواتير الأدوية وتقاضيها على سعر مؤشر الدواء الرسمي بعد أن كانت وفق سعر الصرف الرسمي ما سمح لنا بتعديل الرواتب ورفع المعاش التقاعدي.
وختم نقيب الأطباء مؤكدًا أن هدفنا الأول والأخير هو تأمين إستمرارية العمل في بيت الطبيب وفق المعايير التي تليق بالطبيب وبنقابته، وفي الوقت نفسه تعزيز وضع الطبيب المتقاعد الذي خدم الوطن والمواطن كما المحافظة على سلامة موازنة ميزانية صناديق النقابة في ظل إستمرار حجز أموالها في المصارف.
أخبار لبنان
نقيب أطباء لبنان في بيروت
يوسف بخاش
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