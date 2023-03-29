لقاء جمع ميقاتي بالبخاري في السرايا

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري قبل ظهر اليوم في السرايا في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.