إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مذكّرة تقضي بإقفال كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة 7 نيسان و14 نيسان 2023 بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية.



أيضا، تُقفل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي الاثنين 10 نيسان و17 نيسان 2023 بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية.