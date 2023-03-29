القرم دعا هيئة اوجيرو إلى تعليق الإضراب والتشاور واستئناف العمل

اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم أن قرار اضراب موظفي أوجيرو متسرع، لافتاً الى ألا صلاحيةَ له بزيادة رواتب الموظفين.وحذّر القرم، في مؤتمر صحافي، من أن سقوط قطاع الاتصالات يهدد الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي برمته.ودعا وزير الاتصالات هيئة اوجيرو إلى تعليق الإضراب والتشاور واستئناف العمل، سائلا:" هل يجوز أن تعلن نقابة موظفي اوجيرو الإضراب في وقت أقوم فيه بمفاوضات لايجاد حلّ؟".