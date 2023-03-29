رئيسة نقابة موظفي هيئة اوجيرو تردّ على القرم

ردت رئيسة نقابة موظفي هيئة اوجيرو على كلام وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، مشيرة الى أن من يهدد الامن والصحة والتربية هو من يعرقل رواتب وحقوق الموظفين.وكان القرم قال في مؤتمر صحافي إن سقوط قطاع الاتصالات يهدد الوضعَ الامني والاقتصادي والاجتماعي.