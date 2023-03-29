الحجار: وقعت مع مدير وممثّل برنامج الأغذية العالمي مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية

1/2 وقّعت مع السيد عبدالله الوردات، مدير وممثّل برنامج الأغذية العالمي في لبنان @WFPLebanon مذكّرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية التي تديرها الوزارة. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات الوزارة التقنية لإدارة شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان ... pic.twitter.com/63GtzJRYyv
— Hector Hajjar (@HectorHajjar) March 29, 2023
1/2 وقّعت مع السيد عبدالله الوردات، مدير وممثّل برنامج الأغذية العالمي في لبنان @WFPLebanon مذكّرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية التي تديرها الوزارة. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات الوزارة التقنية لإدارة شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان ... pic.twitter.com/63GtzJRYyv