الحجار: وقعت مع مدير وممثّل برنامج الأغذية العالمي مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار عبر حسابه على تويتر، أنه وقع مع مدير وممثّل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، مذكّرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية التي تديرها الوزارة.



وقال: "تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات الوزارة التقنية لإدارة شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان، لتقديم المساعدات للفئات الأكثر هشاشة، وهي نتيجة طبيعيّة للتعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي على مستويات عدة، أبرزها المشاركة في تنفيذ برنامجي أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً".