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سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر!

أخبار لبنان
2023-03-29 | 08:47
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سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر!
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سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر!

سامي الجميّل: "حزب الله" لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين

أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مؤتمرٍ صحافي أن "الكتائب مدرسة أخلاقية علمتنا أنه عندما نقبل اعتذارا نطوي إشكالا، وإشكال أمس انطوى بمعزل عن الاختلاف السياسي المستمر".

وقال خلال مؤتمر صحافي: "ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر وأسأل نفسي لو أننا تصرفنا بطريقة مختلفة أو أن الحادث لم يحصل معي بشكل شخصي وحصلت ردة فعل لا أعلم أين لبنان كان موجودا اليوم، وهذه المرة ليست الأولى بل مسار قد يأخذ البلد الى أماكن خطيرة تفاديناها أمس لكن لا شيء يؤكد أنها لن تتكرر وتكون نتائجها مختلفة".

وأضاف: "أحببت ان أعقد هذا اللقاء لأدق ناقوس الخطر على الوضع الاجتماعي الذي يعيشه الناس والفقر والجوع والمعاناة اليومية لكل الشعب اللبناني بكل طوائفه ومناطقه والتشنج الطائفي والشعور بالغبن والقهر الذي يمكن أن يجر لبنان الى مكان أخر".

وأكد أنه "لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع فلبنان على حافة الانهيار والشعب متوتر والشعب بحالة غضب ويأس، وهذا الشعور عام لدى جميع اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق".

وقال: "في ظل هذا الوضع نرى أداءً استفزازياً ومحاولة فرض وفوقية بالتعاطي في كل الأماكن التي نوجد فيها وهذا لا يمكن أن يوصلنا إلّا إلى مزيد من الانهيار".

وأضاف: "حرصًا منا على هذا البلد نوجه هذا النداء للجميع. لا أحد قادر على فرض إرادته على اللبنانيين وهذا ما يخلق التوتر لأن الانتخابات أنتجت توازانا يمنع من كان يعتبر أنه قادر على الفرض أن يستمر به ولا يمكنه فرض رئيس جمهورية".

ولفت الى أن "هناك خارطة طريقة واحدة بإمكانها انقاذ لبنان: انتخاب رئيس جمهوية قادر على فتح ورشة انقاذ"، مشيرا الى أن "حزب الله" لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن قاموا بفتوى فسيكون رئيس على جمهورية حزب الله وليس على جمهورية اللبنانيين".

وقال: "نريد رئيسا يملك ثقتنا وثقة الآخرين وفور هذا الانتخاب لبنان لن يقوم إلا بمؤتمر وطني ببنود أساسية: المصالحة والمصارحة بين اللبنانيين".

وأشار الى أنه مطلوب من رئيس الجمهورية المنتخب أن يكون لديه القدرة والاستعداد للمفاوضة من أجل استعادة السيادة ولحل مشكلة السلاح.

أخبار لبنان

سامي الجميّل

رئيس جمهورية

حزب الله

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