من برلين... فياض يعرض فرص الإستثمار في الطاقة المتجددة في لبنان

شارك وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في حوار برلين لتحول الطاقة الذي افتتح أعماله بالأمس في العاصمة الألمانية برلين ويمتد حتى تاريخ اليوم ٢٩ اذار ٢٠٢٣، وذلك بدعوة مشتركة من وزيرة الخارجية الإتحادية الألمانية أنالينا بيربوك ونائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الإقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك. كما شارك سفير لبنان في برلين مصطفى أديب.وافتتحت وزيرة الخارجية الألمانية المؤتمر في اليوم الأول ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك في اليوم الثاني، وذلك بمشاركة رئيس جمهورية كينيا وحضور عدد واسع من وزراء الطاقة والخارجية بالإضافة إلى المعنيين في قطاع الطاقة من القطاع الخاص والسياسات المتعلقة به.ويهدف المؤتمر الذي شارك فيه فياض في جلسة حوارية إلى مناقشة التحديات التي يواجهها العالم في مجال الطاقة وكيفية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والأكثر إستدامة، خاصة مع التوجه الدولي نحو المستقبل الأخضر واستخدام أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.كما كانت فرصة لفياض لتبادل الخبرات حول انتقال عالمي آمن ومسؤول بيئيًا للطاقة وعرض التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في لبنان بما فيها فرص التعاون بين الشركاء الدوليين للبنان في مجال الطاقة المتجددة.وقد عقد وزير الطاقة على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية مع وزيرة الدولة الألمانية في وزارة الخارجية لشوون تبدل المناخ جنيفير مورغن، رئيس قمة الأطراف لتبدل المناخ COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي د. سلطان الجابر، وزير خارجية عمان الوزير سيد بدر البوسعيدي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو دي لا كامرا.كما زار مقر شركة سيمنس إينرجي الألمانية وعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة السيد كريستيان بروش، وذلك بحضور السفير أديب ونائب السفير حمزة جمول والملحق الإقتصادي عبده مدلج.وتعتبر هذه الفعالية من أكبر منتديات الحوار الدولية التي تتناول مسألة الطاقة والتحول المناخي، إذ يشترك فيها ما يزيد على 2000 مشارك من أكثر من 90 بلدًا، بينهم 50 وزيرًا أو سكرتير دولة للطاقة والخارجية، إضافة إلى أكثر من 100 متحدث رفيع المستوى.