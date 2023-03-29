مفوض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يزور لبنان يومي الخميس والجمعة

يزور مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش لبنان يومي الخميس والجمعة في 30 و31 آذار الحالي.



وأشار بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي الى أن الزيارة تهدف الى تأكيد تضامن الاتحاد الأوروبي مع الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد وللإعراب عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إرساء الاستقرار المستقبلي في لبنان.



وسيجتمع لينارتشيتش مع مسؤولين لبنانيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، وممثلين عن منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني ومستفيدين من البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي في مختلف مناطق لبنان. وفي نهاية زيارته، سيتحدث المفوض لينارتشيتش لوسائل الإعلام من مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت.