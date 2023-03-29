بيان للأمن العام بشأن "تسوية أوضاع الرعايا السوريين"

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، تمديد العمل بالبرقية المتعلقة بـ"تسوية أوضاع الرعايا السوريين المتواجدين في لبنان" وبالبرقية المتعلقة بـ"تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين بصورة غير شرعية (خلسة)" وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية أي لغاية 30/06/2023 ضمناً.