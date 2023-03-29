بحثُ بين العاهل الاردني وبو حبيب في فرص توسيع التعاون في المجالات كافة

بحث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبدالله جعفر حسان في العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة.



وأكد العاهل الاردني وقوف بلاده المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.

وشدد على أهمية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المضيفة. وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.