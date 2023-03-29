ميقاتي يصل إلى المدينة المنورة لاداء مناسك العمرة

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة.

واعلنت وكالة الانباء السعودية "انه كان في استقبال رئيس الحكومة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.