سفير لبنان في روسيا: نتوقع وصول كميات من القمح والوقود الروسي إلى بيروت قريبا

لبنان يتسلم قريباً كميات من القمح والوقود من روسيا



قال السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار إن لبنان يتوقع أن يتسلم قريبا كميات من القمح والوقود من روسيا، مشيرا إلى أن موسكو تعمل على حل المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم".



وأوضح أن تسليم الحبوب ومنتجات النفط سيكون قريبا لكن ليس واضحا في أي شهر،مشيراً الى ان وزارة الطوارئ الروسية تعمل على حل المسائل اللوجيستية لنقلها إلى مرفأ بيروت.



وكشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمرا بإرسال 25 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من الوقود إلى لبنان وان المسألة السياسية تم حلها بالفعل.