متقاعدو أمن الدولة: لا تحرجونا فتخرجونا عن مبادئنا

بيان صادر عن متقاعدي مديرية أمن الدولة



أكّد متقاعدو أمن الدولة أنهم مضطرون الى رفع صوتهم أكثر اليوم الخميس 30 آذار، وقالوا في بيان: "بعد تعنّت واستخفاف السلطة بمطالبنا المحقّة نجد أنفسنا مضطرين الى رفع صوتنا أكثر يوم الخميس 30 آذار ليقضّ مراكزهم ومكاتبهم ومضاجعهم لتحقيق مطالبنا.



وأضافوا: "لا تحرجونا فتخرجونا عن مبادئنا التي تربينا عليها في مؤسستنا لحمياة لبنان الغالي".



تجدون البيان الكامل مرفقاً بالخبر.