ميقاتي يزور المسجد النبوي

زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه.



وكان في استقبال ميقاتي، لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي محمد بن أحمد الخضيري، وعددٌ من المسؤولين.