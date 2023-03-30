محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..

محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..



اصدرت محكمة فلوريدا في الولايات المتحدة الاميركية حكمها النهائي في الدعوى المقدمة من لارا منصور وايلي سماحة بوجه النائب جبران باسيل قاضيةً بردّ الدعوى عنه لعدم القانونية، معلنةً عدم اختصاصها، بتاريخ ٢٧ /٣ / ٢٠٢٣.



وقال بيان التيار الوطني الحرّ: "كان باسيل قد اثبت أمام القضاء اللبناني زيف وزور وعدم صحة كافة المزاعم التي سيقت بحقه بهذا الموضوع، فسقطت بالتالي كافة الافتراءات التي سوّق لها كثيرون في لبنان والعالم بغية الحاق الاذى السياسي به".



وأضاف: "هذا وسيطالب باسيل أمام المراجع القضائية المختصة بالعطل والضرر البالغين اللذين لحقا به من جرائها".



