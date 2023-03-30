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حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت

الوزير علي حمية قبل جلسة لجنة الأشغال: بناء على طلب الجهة التي نمثلها أي حزب الله أعلن وبكل شجاعة عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في المطار

أعلن وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قبل جلسة لجنة الأشغال عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت.



وقال قبل جلسة لجنة الأشغال: "بناء على طلب الجهة التي أمثلها أي حزب الله أعلن وبكل شجاعة عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في المطار واعتباره وكأنه غير موجود".