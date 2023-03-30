نواب في البرلمان الأوروبي سيتقدمون بمشروع قرار يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

معلومات للـLBCI: نواب في البرلمان الأوروبي سيتقدمون بمشروع قرار يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم



أكّدت معلومات للـLBCI أن نوابًا في البرلمان الأوروبي سيتقدمون الشهر المقبل بمشروع قرار يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.



وأشارت الى أن الوفد اللبناني الموجود في بروكسيل قد تبلغ بهذه الخطوة على أن يكون على تنسيق مع النواب الأوروبيين الذين سيقومون بها.