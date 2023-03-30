"الأحوال الشخصية": تجميد القوائم الإنتخابية النهائية لإنتخاب أعضاء مجلس النواب

"الأحوال الشخصية" تعلن تجميد القوائم الإنتخابية النهائية لإنتخاب أعضاء مجلس النواب

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية تجميد القوائم الإنتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام ٢٠٢٣ وذلك بناءً على أحكام المادة ٣٥ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ١٧/٦/٢٠١٧ (إنتخاب أعضاء مجلس النواب).



وصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:



"بناءً على أحكام المادة ٣٥ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ١٧/٦/٢٠١٧ (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن تجميد القوائم الإنتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام ٢٠٢٣، مع الإشارة إلى أنه يحق لأي شخص، إعتباراً من نهار الإثنين الواقع في ٣/٤/٢٠٢٣، الإستحصال على نُسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الإنتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك على أقراص مدمجة تتضمن القوائم الإنتخابية النهائية الخاصة بكُل دائرة إنتخابية صُغرى، لقاء بدل يساوي ٣٠٠،٠٠٠ ل.ل يُستوفى بطوابع مالية، أو بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن مكتب شركة بريد لبنان أو عن الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم (على سبيل المثال ........OMT ، Wish Money، Bob finance)".

