القرم عن مزايدة تلزيم الخدمات البريدية: عرض واحد مقبول من قبلنا

القرم عن مزايدة تلزيم الخدمات البريدية: هناك شركة واحدة تقدّمت وعرض واحد مقبول من قبلنا اذا كان مستوفيا للشروط

أعلن وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، أنه "استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ١٢/٥/٢٢٢ بالموافقة على دفتر الشروط الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية، وعملاً بالقرار رقم ٦٣٢ تاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٢ دعوة للاعلان عن مزايدة عمومية لتلزيم الخدمات الخدمات والمنتوجات البريدية، وعملا بالمذكرة رقم ٤ م.ش.ع. ٢٠٢٢ الصادرة عن رئيس هيئة الشراء العام تاريخ ١٩/٨/٢٠٢٢، تقدّمت ٣ شركات لشراء دفتر الشروط وفقاً للأصول المتّبعة ذات الصلة".



واضاف الوزير القرم في مؤتمر صحافي بعد افتتاحه جلسة مزايدة الخدمات والمنتجات البريدية، في مبنى المديرية العامة للبريد في العدلية، "انه بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٣ تقدّمت شركة ميريت بالائتلاف مع Coliprivé المملوكة كاملا من غروب CMACGM الفرنسي وفقاً للاصول في الساعة ٨ و٤٥ دقيقة، وعلى هذا الاساس هناك شركة واحدة تقدّمت وعرض واحد مقبول من قبلنا اذا كان مستوفيا للشروط".