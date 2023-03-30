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قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان

قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان وهذا يعني أن الدويهي أصبح على مسافة قريبة من إعلانه طوباويًا

تمّ قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان وهذا يعني أن الدويهي أصبح على مسافة قريبة من إعلانه طوباويًا.



وصدر عن الأبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن – زغرتا ومؤسسة البطريرك إسطفان الدويهي البيان التالي:



"بعواطف الشكر لله نزّف إلى أبناء رعيتنا إهدن- زغرتا، المُقيمين والمغتربين، وإلى جميع أبناء وبنات كنيستنا المارونية في لبنان والعالم، وإلى كل اللبنانيين خبر قبول مُعجزة الشفاء من قِبَل لجنة الأطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان. وهذا يعني أنّ المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي أصبح على مسافة قريبة من إعلانه طوباويًا".